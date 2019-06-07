В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США





Посол проводила встречу с главой оппозиции Лазарусом Чаквера, когда полиция начала стрелять гранатами со слезоточивым газом в здание, чтобы разогнать оппозиционеров.





Представитель полиции признал, что силы порядка применили слезоточивый газ, однако подчеркнул, что им было неизвестно о нахождении представителя дипмиссии внутри штаб-квартиры.





Сообщается, что слезоточивый газ также попал в здание посольства США, которое находится рядом со штаб-квартирой оппозиции.





Протесты оппозиции проходят в Малави после переизбрания в мае президента Питера Мутарики на должность главы государства. Во вторник под лозунгом «Мутарика должен пасть» сторонники оппозиционной Партии конгресса Малави (ПКМ) ворвались на территорию, где расположены здания правительства, и президентского дворца в столице страны Лилонгве, чтобы выразить свой протест.



