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«Савушкин» хочет довести долю в «Брестмясомолсервисе» до 100%

08.06.2019 13:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Савушкин продукт» намерена купить более 44,6 тыс. акций ОАО «Брестмясомолсервис», т. е. примерно 11%. Номинально пакет стоит около 49 тыс. рублей. «Савушкин» готов дать свыше 111,5 тыс.

По данным на 21 января, «Брестмясомолсервис» примерно на 88,7% принадлежал «Савушкину продукту». Оставшаяся часть — это как раз немногим более 11%. Она принадлежит физлицам. То есть сейчас компания Александра Мошенского хочет купить эту долю и завладеть ОАО на 100%.

«Брестмясомолсервис» в основном производит картонную тару (60% от выручки). Выручка компании по итогам 2018 года составила свыше 2,9 млн рублей. Компания небольшая: коллектив немногим более 40 человек.

Владение таким производством для империи Мошенского очень важно, потому что у группы компаний «Санта» и «Савушкина» есть планы стать одним из лидеров в продовольственном сегменте FMCG (товары повседневного спроса) не только в Беларуси. А для этого необходимо свое производство упаковки.
 
 
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Компания «Савушкин продукт» намерена купить более 44,6 тыс. акций ОАО «Брестмясомолсервис», т. е. примерно 11%. Номинально пакет стоит около 49 тыс. рублей. «Савушкин»...
 
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