ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси в эти выходные проходят выпускные вечера у школьников

08.06.2019 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси в эти выходные проходят выпускные вечера у школьников
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

В Беларуси 8 и 9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат около 55,4 тысячи одиннадцатиклассников.

В Беларуси в эти выходные проходят выпускные вечера у школьников Выпускной вечер. Как правильно попрощаться с детством?

Как ранее заявила «АиФ» пресс-секретарь Министерства образования Людмила ВЫСОЦКАЯ, проводить выпускные вечера ведомство рекомендует в здании школы. Время, продолжительность проведения выпускного вечера, а также конкретная дата и место его проведения определяются решением, которое принимается руководителем учреждения общего среднего образования при участии родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом подчиненности.

Алкоголь на школьном празднике строго запрещен. Кроме того, в связи с праздником в торговых объектах ограничена продажа спиртного. В частности, на территории Минска розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% не будет осуществляться в торговых объектах с 8.00 8 июня до 8.00 9 июня. Аналогичные запреты действуют практически по всей стране.

Во время выпускных вечеров в каждом учреждении образования будут дежурить сотрудники милиции. Они проконтролируют безопасность.

В Беларуси в эти выходные проходят выпускные вечера у школьников
ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году 11-й класс заканчивают около 55,4 тыс. человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
У нядзелю будзе горача, пройдуць дажджы з навальніцамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика