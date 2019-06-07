В Беларуси в эти выходные проходят выпускные вечера у школьников

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси 8 и 9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат около 55,4 тысячи одиннадцатиклассников.

Как ранее заявила «АиФ» пресс-секретарь Министерства образования Людмила ВЫСОЦКАЯ, проводить выпускные вечера ведомство рекомендует в здании школы. Время, продолжительность проведения выпускного вечера, а также конкретная дата и место его проведения определяются решением, которое принимается руководителем учреждения общего среднего образования при участии родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом подчиненности.

Алкоголь на школьном празднике строго запрещен. Кроме того, в связи с праздником в торговых объектах ограничена продажа спиртного. В частности, на территории Минска розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% не будет осуществляться в торговых объектах с 8.00 8 июня до 8.00 9 июня. Аналогичные запреты действуют практически по всей стране.

Во время выпускных вечеров в каждом учреждении образования будут дежурить сотрудники милиции. Они проконтролируют безопасность.