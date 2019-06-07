В Беларуси ввели запрет на купание в двух водоемах, еще в 8 – ограничили

Как сообщили представители ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», санслужбами за период с 1 по 7 июня 2019 года проведены обследования 370 зон рекреации. На 48 из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое.
По результатам оценки зон рекреации выдано 37 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 40 писем в местные исполнительные органы, 17 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 33 по микробиологическим показателям – 3,2%, 44 по санитарно-химическим – 4,3%.
По состоянию на 6 июня в Беларуси внесены предложения по ограничению купания на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, по запрещению купания – на двух зонах рекреации.
Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:
Гомельская область:
- пляж «Каскад – 1» Центральный район г. Гомеля;
- пляж «Каскад – 2» Центральный район г. Гомеля;
- пляж «Прудковский» Центральный район г. Гомеля;
- городской пляж г. Калинковичи.
Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:
Могилевская область:
- пляж на р. Днепр, г. Могилев;
- пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
- зона рекреации на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
- зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район.
Запрещено купание на 2 зонах рекреации:
Минская область:
- место массового купания «Озеро Материнское» Пуховичского района;
- место массового купания «Водоем аг. Дукора» Пуховичского района.