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В Беларуси ввели запрет на купание в двух водоемах, еще в 8 – ограничили

08.06.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси ввели запрет на купание в двух водоемах, еще в 8 – ограничили
АиФ

Как сообщили представители ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», санслужбами за период с 1 по 7 июня 2019 года проведены обследования 370 зон рекреации. На 48 из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое.

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По результатам оценки зон рекреации выдано 37 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 40 писем в местные исполнительные органы, 17 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 33 по микробиологическим показателям – 3,2%, 44 по санитарно-химическим – 4,3%.

По состоянию на 6 июня в Беларуси внесены предложения по ограничению купания на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, по запрещению купания – на двух зонах рекреации.

Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:

Гомельская область:

  • пляж «Каскад – 1» Центральный район г. Гомеля;
  • пляж «Каскад – 2» Центральный район г. Гомеля;
  • пляж «Прудковский» Центральный район г. Гомеля;
  • городской пляж г. Калинковичи.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:

Могилевская область:

  • пляж на р. Днепр, г. Могилев;
  • пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
  • зона рекреации на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
  • зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район.

Запрещено купание на 2 зонах рекреации:

Минская область:

  • место массового купания «Озеро Материнское» Пуховичского района;
  • место массового купания «Водоем аг. Дукора» Пуховичского района.
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили недостатки на ряде водоемов страны.
 
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