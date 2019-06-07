В Беларуси ввели запрет на купание в двух водоемах, еще в 8 – ограничили

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», санслужбами за период с 1 по 7 июня 2019 года проведены обследования 370 зон рекреации. На 48 из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и другое.

По результатам оценки зон рекреации выдано 37 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 40 писем в местные исполнительные органы, 17 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 33 по микробиологическим показателям – 3,2%, 44 по санитарно-химическим – 4,3%.

По состоянию на 6 июня в Беларуси внесены предложения по ограничению купания на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, по запрещению купания – на двух зонах рекреации.

Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:

Гомельская область:

пляж «Каскад – 1» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Каскад – 2» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Прудковский» Центральный район г. Гомеля;

городской пляж г. Калинковичи.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:

Могилевская область:

пляж на р. Днепр, г. Могилев;

пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;

зона рекреации на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;

зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район.

Запрещено купание на 2 зонах рекреации:

Минская область: