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Закрывается Elektromarkt в вильнюсском Akropolis
08.06.2019 15:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
airbnb.co.uk
В прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро.
Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж, пишет
"Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота", - отметил Томас Чивилис.По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, – оптовая торговля.
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В прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро.
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