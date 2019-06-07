Источник материала: Ежедневник



airbnb.co.uk

В прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро.

Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж, пишет DELFI.

"Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота", - отметил Томас Чивилис.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрывается Elektromarkt в вильнюсском Akropolis В прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро.

По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, – оптовая торговля.