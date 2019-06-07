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Закрывается Elektromarkt в вильнюсском Akropolis

08.06.2019 15:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Закрывается Elektromarkt в вильнюсском Akropolis

airbnb.co.uk

В прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро.

Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж, пишет DELFI.

"Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота", - отметил Томас Чивилис.

По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, – оптовая торговля.

 
 
 
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В прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро.
 
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