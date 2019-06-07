Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем будет 23-28, по юго-востоку ожидается до 31 градуса.
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Дожди, грозы и до 31 градуса жары прогнозируют синоптики в Беларуси 9 июня
08.06.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем будет 23-28, по юго-востоку ожидается до 31 градуса.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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