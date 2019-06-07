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Дожди, грозы и до 31 градуса жары прогнозируют синоптики в Беларуси 9 июня

08.06.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди, грозы и до 31 градуса жары прогнозируют синоптики в Беларуси 9 июня
Фото: / TUT.by

Дожди, грозы и до 31 градуса жары прогнозируют синоптики в Беларуси 9 июня ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок в жаркую погоду
В воскресенье, 9 июня, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем будет 23-28, по юго-востоку ожидается до 31 градуса.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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