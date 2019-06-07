Партия бывшего президента Киргизии готова поставить вопрос об отставке нынешнего главы республики

Источник материала: Интерфакс

Участники митинга против коррупции, который в субботу организовала Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), основанная экс-президентом республики Алмазбеком Атамбаевым, потребовали от главы государства Сооронбая Жээнбекова прекратить преследование политических оппонентов.

"Если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Киргизии и судьбой киргизской государственности, мы будем вынуждены поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова и проведении досрочных президентских выборов", - заявила "Интерфаксу" депутат парламента Киргизии, исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова.

По ее словам, "Жээнбеков использует лозунг борьбы с коррупцией для прикрытия откровенных политических преследований и сведения счетов с людьми, неугодными его режиму; вместо проведения обещанных реформ и реализации программ развития, под демагогическими лозунгами "борьбы с коррупцией" идет примитивное сосредоточение власти в руках определенной группы людей, определенных семей и кланов".

Она отметила, что на митинге против коррупции собралось около 1 тыс. человек, которые также потребовали от власти предоставить свободу обвиняемым в коррупции бывшим премьер-министрам Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, двум бывшим мэрам Бишкека Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову, а также ряду бывших госчиновников также проходящих по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ на средства китайского кредита в размере $386 млн.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся на митинге заявили, что в судах нарушаются права членов СДПК, которые находятся в заключении уже более года, что является нарушением уголовно-процессуальных норм.

Выступивший на митинге экс-президент Киргизии Атамбаев со своей стороны заявил, что все заявления нынешней власти о том, что, "ответственность за коррупцию лежит на Атамбаеве, не состоятельны".

"Удивительно, что говорят, что прежние власти виноваты, но Жээнбековы (Сооронбай Жээнбеков - президент Киргизии, Асылбек Жээнбеков - бывший спикер, депутат парламента Киргизии - ИФ) были вторыми после меня людьми в стране", - заявил Атамбаев.

Бывший глава государства отметил, что вся антикоррупционная кампания, объявленная президентом страны Жээнбековым, направлена против него, "и вместо того, чтобы посадить Атамбаева, власти посадили в тюрьму нескольких человек".

В резолюции митинга, принятой по окончанию акции, участники потребовали, "прекратить позорную практику имитации борьбы с коррупцией, заняться вопросами укрепления единства народа, социально-экономического развития, привлечения реальных инвестиций и повышения благосостояния граждан, а также проведение реформ правоохранительного сектора".

Участники митинга заявили, что пока не планируют повторных акций протеста, но готовы вновь собраться на них, если глава государства не выполнит поставленные требования.