Саакашвили решил идти со своей партией на досрочные парламентские выборы на Украине

Источник материала: Интерфакс

Партия "Рух новых сил" будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах, заявил ее лидер, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал Саакашвили в видеообращении, обнародованном на его странице в Фейсбуке.

"Надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией", - пояснил Саакашвили.

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского (президентом Украины), чтобы генерировать реально большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед (...) Мы собираемся сейчас в офисе, и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы. Вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - обратился политик к пользователям соцсети.

Ранее Саакашвили заявлял, что его партия не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что ее зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы. Саакашвили отказался от данного предложения.

"Было много тысяч комментариев на мое видео, и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы... Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - сказал Саакашвили накануне.