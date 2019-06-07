Журналисту Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Источник материала: Интерфакс

Корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"Привлечь Голунова Ивана Валентиновича, 19.01.1983 года рождения, уроженца, г. Москвы в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в постановлении следователя, которое опубликовал Чиков.

Согласно документу, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Как следует из постановления, при досмотре в рюкзаке у журналиста было обнаружено и изъято два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в столичной полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к вменяемому преставлению и считает своё задержание провокацией.

В свою очередь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.