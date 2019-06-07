Демократическая партия Молдовы требует отставки президента Додона

Источник материала: Интерфакс

Правящая в Молдове Демократическая партия потребовала досрочных президентских выборов.

"Игорь Додон предал интересы страны и своего народа", - заявил на пресс-конференции в субботу бывший председатель парламента, зампред партии Андриан Канду.

Он сообщил, что после парламентских выборов партия вела переговоры с социалистами. "Эти переговоры велись до последнего дня. Заседание республиканского совета Партии социалистов задержалось накануне потому, что Додон находился в офисе демократической партии и вел переговоры с нами. Однако ни Демпартия, ни лидер ДПМ не могли принять его условия", - сказал Канду.

Среди условий он назвал предоставление особого статуса Приднестровью, восстановление вещания российских телеканалов, экономические переговоры с участием Евросоюза и Российской Федерации, а также ряд других условий, которые, по мнению Канду "граничат с предательством национальных интересов".

"Принимая во внимание этот документ и заявления, сделанные сегодня, мы требуем отставки президента Додона. Все, что будет происходить сегодня в парламенте, уже пахнет узурпацией власти, и все, что произойдет, будет оспорено как юридически, так и политически", - заявил Канду.

"Мы требуем немедленной отставки президента. Осенью мы хотим не только проведения досрочных парламентских выборов, но и президентских выборов. Если он все еще имеет честь и уважение к гражданам, он должен уйти в отставку сегодня", - сказал Канду.

Конституционный суд Молдовы накануне постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить досрочные выборы.