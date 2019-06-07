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В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

08.06.2019 15:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жены дипломатов и иностранных представителей провели традиционный благотворительный ужин в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Такого рода светский раут – традиционный. Клуб жен послов организовал его в 26-й раз. Вырученные деньги направят на помощь детям-сиротам, инвалидам и воспитанникам домов-интернатов нашей страны.

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Мы женщины, матери, жены. Именно мы можем повлиять на нашу сильную половину человечества, чтобы сделать мир лучше, добрее, нежнее. И, наверное, пускай будет мир во всем мире.

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Люди, достигшие определенных высот в политике либо в бизнесе, обязаны делиться с теми, кому эта помощь необходима. То же самое могу сказать о себе: когда ты достигаешь определенного уровня, ты понимаешь, что есть люди, которые нуждаются в твоей помощи, твоей заботе, твоей любви. Это не обязательно денежные какие-то вливания. Это может быть какое-то доброе дело, творчество в конце концов, которое ты даришь тем, кто в этом нуждается.

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Добрые дела женского клуба – это не только сугубо материальная поддержка единичных проектов. В 2019 году для детей организуют экскурсии по самым известным достопримечательностям страны.

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

В Минске прошёл благотворительный ужин Международного клуба жён послов, дипломатов и иностранных представителей

Люди в материале: Вера Полякова-Макей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жены дипломатов и иностранных представителей провели традиционный благотворительный ужин в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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