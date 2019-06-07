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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня

08.06.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на вторую половину субботнего дня.  

По сведениям Белгидромета, 8 июня с 14:30 до 22:00 в отдельных районах республики и с 15:00 до 20:00 в Минске прогнозируются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами возможен град.  

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от +27°C до +31°C.  

На днях мы сообщали, что в воскресенье также возможны грозы, дожди и порывистый ветер.  

Зато будет тепло – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на вторую половину субботнего дня.   По сведениям Белгидромета, 8 июня с 14:30 до 22:00 в...
 
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