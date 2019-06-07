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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на вторую половину субботнего дня.
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Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от +27°C до +31°C.
На днях мы сообщали, что в воскресенье также возможны грозы, дожди и порывистый ветер.
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Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на вторую половину субботнего дня. По сведениям Белгидромета, 8 июня с 14:30 до 22:00 в...
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