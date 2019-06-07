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День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернется праздник, который скрасит эту субботу для тех, кто проводит выходные в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Верхнем городе уже встречают гостей. На связь со студией от городской ратуши вышел Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, СТВ:
Сразу в 20 интерактивных зонах есть, чем заняться. Например, есть город мастеров, в котором можно приложить руку к созданию шедевров.
Здесь же предлагают посидеть за рулем образцов российского автопрома. А всех желающих подвигаться уже ждут на площадке исторического танца и в детской зоне.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Беларуси:
Неповторимый аромат многонациональной кухни: на мангалах уже готовят кавказский шашлык, а в соседней палатке можно отведать знаменитый тульский пряник и утолить жажду прохладным квасом.
Вчера приехала из России, попала на этот удивительный праздник совершенно неожиданно. Впечатлений и эмоций море. Очень счастлива.
Мы вместе сотрудничаем, дружим, устраиваем такие торжества.
На улице Зыбицкой в течение всего дня желающие могут оседлать коня – причем как самого настоящего, так и железного. Российские байкеры приготовили пару сюрпризов.
У Дворца спорта и на набережной проходят показательные соревнования скейтбордистов, гимнастов и борцов на руках. Здесь же можно облачиться в традиционные костюмы Татаро-Башкирской, Чувашской и дагестанской республик.
Вадим Смоляк:
А уже через неделю Верхний город наполнится польскими мотивами.
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Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернется праздник, который скрасит эту субботу для тех, кто проводит выходные в...
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