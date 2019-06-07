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День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

08.06.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернется праздник, который скрасит эту субботу для тех, кто проводит выходные в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

В Верхнем городе уже встречают гостей. На связь со студией от городской ратуши вышел Вадим Смоляк.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Вадим Смоляк, СТВ:
В историческом центре Минска сейчас очень атмосферно. Праздник только набирает обороты, но здесь уже очень весело и многолюдно. С культурой нашей восточной соседки белорусов знакомят не первый год, но организаторы приготовили очень много нового и интересного.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Сразу в 20 интерактивных зонах есть, чем заняться. Например, есть город мастеров, в котором можно приложить руку к созданию шедевров.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Здесь же предлагают посидеть за рулем образцов российского автопрома. А всех желающих подвигаться уже ждут на площадке исторического танца и в детской зоне.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Приветствуется, потому что мы можем знакомиться с культурой наших друзей, наших соседей – ближних, дальних. Ну и, чего греха таить, мы ведь представляем и свой бренд. Это бренд толерантности, гостеприимства, душевности нашего народа, которые мы тоже дарим нашим гостям.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Беларуси:
Каждый раз приезжая в Минск, в регионы и области Беларуси ты видишь, что надежность белорусского дома, его комфорт, ухоженность, внимание к людям становятся год от года еще убедительнее. Это очень важно. Убежден в том, что каждый гражданин Беларуси ощущает за собой свою страну, ощущает, что Беларусь заботится о нем и понимает его заботы, нужды и то, что он должен делать для своей страны и для своей семьи.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Неповторимый аромат многонациональной кухни: на мангалах уже готовят кавказский шашлык, а в соседней палатке можно отведать знаменитый тульский пряник и утолить жажду прохладным квасом.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Вчера приехала из России, попала на этот удивительный праздник совершенно неожиданно. Впечатлений и эмоций море. Очень счастлива.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Мы вместе сотрудничаем, дружим, устраиваем такие торжества.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

На улице Зыбицкой в течение всего дня желающие могут оседлать коня – причем как самого настоящего, так и железного. Российские байкеры приготовили пару сюрпризов.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

У Дворца спорта и на набережной проходят показательные соревнования скейтбордистов, гимнастов и борцов на руках. Здесь же можно облачиться в традиционные костюмы Татаро-Башкирской, Чувашской и дагестанской республик.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

Вадим Смоляк:
Возле Дворца спорта сегодня будет жарко даже после захода солнца. Уже анонсировано выступление знаменитого «Хора Турецкого». Кроме этого, немного джаза в столицу привез знаменитый саксофонист Игорь Бутман вместе со своим оркестром. Хэдлайнером сегодняшнего концерта станет народная артистка Лариса Долина.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

А уже через неделю Верхний город наполнится польскими мотивами.

Люди в материале: Артем Цуран, Дмитрий Мезенцев, Вадим Смоляк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернется праздник, который скрасит эту субботу для тех, кто проводит выходные в...
 
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