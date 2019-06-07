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В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая

08.06.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.  

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая
Фото: Гомельское ОУМЧС  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, огнём уничтожены сараи, а также кровля дома и имущество в нём. 86-летняя хозяйка не пострадала.  

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая
Фото: Гомельское ОУМЧС  

Причина загорания выясняется. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнём.  

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая
Фото: Гомельское ОУМЧС  

Весной 2019 года в Полоцке сгорел блок сараев.  

Огнём также задело близлежащие дом и магазин – подробности здесь.  

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Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.   Фото: Гомельское ОУМЧС   По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
 
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