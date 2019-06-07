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В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая.
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Причина загорания выясняется. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнём.
Весной 2019 года в Полоцке сгорел блок сараев.
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Новости Беларуси. Днём 7 июня в посёлке Путевая звезда Гомельского района горели жилой дом и три сарая. Фото: Гомельское ОУМЧС По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
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