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Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями

08.06.2019 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие другие люди, занимающиеся упражнениями по три раза в неделю? Случалось ли вам видеть людей, которые в 45 лет выглядят лучше, чем определённая часть 25-летних?  

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет  

В таких случаях в голове сразу появляется мем с Джорджио Цукалосом, который разводит руками и говорит: «Генетика». Конечно, дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. А у кого это отлично получается? У актёров! Поэтому мы решили собрать небольшую коллекцию фотографий актёров, для которых возраст – всего лишь число (Киану Ривз тут тоже есть).  

Клуб тех, «кому за 50». Как выглядят звёзды, которые не стареют  

1. Рената Литвинова (2005 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиямиФото: vk.com/renatalitvinova  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall  

2. Лариса Грибалёва (2006 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: gribaleva.by/ru  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/gribaleval  

3. Пенелопа Крус (2003 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиямиФото: imdb.com  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial  

4. София Ротару (2001 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official  

5. Уилл Смит (2003 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/willsmith  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/willsmith  

6. Валерия (2006 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/valeriya_rus  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/valeriya  

7. Эми Адамс (2000 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/amyadams  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/amyadams  

8. Киану Ривз (1993 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиямиФото: vk.com/keanuworld  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиямиФото: vk.com/keanuworld  

9. Дженнифер Коннелли (2002 и 2019).

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/jenniferconnelly  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/jenniferconnelly  

10. Сэмюэл Л. Джексон (2000 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/jackson_samuel  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/jackson_samuel  

11. Дженнифер Энистон (1997 и 2019).

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/jennifer_aniston  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/jennifer_aniston  

12. Роберт Дауни-младший (1999 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/rdj_rus  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/robertdowneyjr  

13. Хью Джекман (2004 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиямиФото: vk.com/hughjackmania  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиямиФото: vk.com/hughjackmania  

14. Сара Мишель Геллар (2000 и 2019).

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/sarahgellar  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/sarahmgellar  

15. Милла Йовович (1992 и 2019).  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: vk.com/miss_jovovich  

Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Фото: instagram.com/millajovovich  

Люди в материале: Рената Литвинова, Лариса Грибалёва, Пенелопа Крус, София Ротару, Уилл Смит, Валерия, Эми Адамс, Киану Ривз, Дженнифер Коннелли, Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший, Хью Джекман, Сара Мишель Геллар, Милла Йовович, Джорджио Цукалос
 
 
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