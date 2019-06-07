Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями

Источник материала: СТВ

Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие другие люди, занимающиеся упражнениями по три раза в неделю? Случалось ли вам видеть людей, которые в 45 лет выглядят лучше, чем определённая часть 25-летних?

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В таких случаях в голове сразу появляется мем с Джорджио Цукалосом, который разводит руками и говорит: «Генетика». Конечно, дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. А у кого это отлично получается? У актёров! Поэтому мы решили собрать небольшую коллекцию фотографий актёров, для которых возраст – всего лишь число (Киану Ривз тут тоже есть).

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1. Рената Литвинова (2005 и 2019).

Фото: vk.com/renatalitvinova



Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

2. Лариса Грибалёва (2006 и 2019).



Фото: gribaleva.by/ru



Фото: vk.com/gribaleval

3. Пенелопа Крус (2003 и 2019).

Фото: imdb.com



Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

4. София Ротару (2001 и 2019).



Фото: facebook.com/sofiarotaru.official



Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

5. Уилл Смит (2003 и 2019).



Фото: instagram.com/willsmith



Фото: instagram.com/willsmith

6. Валерия (2006 и 2019).



Фото: vk.com/valeriya_rus



Фото: instagram.com/valeriya

7. Эми Адамс (2000 и 2019).



Фото: vk.com/amyadams



Фото: vk.com/amyadams

8. Киану Ривз (1993 и 2019).

Фото: vk.com/keanuworld

Фото: vk.com/keanuworld

9. Дженнифер Коннелли (2002 и 2019).



Фото: vk.com/jenniferconnelly



Фото: vk.com/jenniferconnelly

10. Сэмюэл Л. Джексон (2000 и 2019).



Фото: vk.com/jackson_samuel



Фото: vk.com/jackson_samuel

11. Дженнифер Энистон (1997 и 2019).



Фото: vk.com/jennifer_aniston



Фото: vk.com/jennifer_aniston

12. Роберт Дауни-младший (1999 и 2019).



Фото: vk.com/rdj_rus



Фото: instagram.com/robertdowneyjr

13. Хью Джекман (2004 и 2019).

Фото: vk.com/hughjackmania

Фото: vk.com/hughjackmania

14. Сара Мишель Геллар (2000 и 2019).



Фото: vk.com/sarahgellar



Фото: instagram.com/sarahmgellar

15. Милла Йовович (1992 и 2019).



Фото: vk.com/miss_jovovich