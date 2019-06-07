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Они остановили время. 15 актёров, которые не стареют десятилетиями
Источник материала: СТВ
Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие другие люди, занимающиеся упражнениями по три раза в неделю? Случалось ли вам видеть людей, которые в 45 лет выглядят лучше, чем определённая часть 25-летних?
В таких случаях в голове сразу появляется мем с Джорджио Цукалосом, который разводит руками и говорит: «Генетика». Конечно, дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. А у кого это отлично получается? У актёров! Поэтому мы решили собрать небольшую коллекцию фотографий актёров, для которых возраст – всего лишь число (Киану Ривз тут тоже есть).
1.
Фото: vk.com/renatalitvinova
2.
3. Пенелопа Крус (2003 и 2019).
Фото: imdb.com
4. София Ротару (2001 и 2019).
5.
6.
7. Эми Адамс (2000 и 2019).
8.
Фото: vk.com/keanuworld
Фото: vk.com/keanuworld
9. Дженнифер Коннелли (2002 и 2019).
10. Сэмюэл Л. Джексон (2000 и 2019).
11.
12.
13.
Фото: vk.com/hughjackmania
Фото: vk.com/hughjackmania
14.
15.
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Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие...
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