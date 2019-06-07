Достижения пинских спортсменов

Источник материала: Пинский Вестник

Приказом министра спорта и туризма Республики Беларусь воспитанникам городского клуба каратэ-до «Эдельвейс», выполнившим требования Единой спортивной классификации, присвоены спортивные звания:



«Мастер спорта Республики Беларусь международного класса по каратэ» - Александру Кургану, «Мастер спорта Республики Беларусь по каратэ» - Дэвиду Нгуену и Глебу Сачковскому.



Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Шарко, Дмитрия Грачева, Валерия Татарчука и Александра Лебедя с достижением новых успехов в соревновательной и воспитательной деятельности.



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Начало лета в спортивной жизни города связано с организацией активного досуга пинчан, в первую очередь, отправившихся на каникулы школьников.



Запланировано проведение нескольких спартакиад и оздоровительно-развлекательных программ по месту жительства на базе спортплощадок микрорайонов, а также первенств по пляжному волейболу и футболу.



Летние лагеря при спортивных школах посетят 1244 мальчиков и девочек.



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Программу городской спартакиады трудовых коллективов продолжает первенство по волейболу.



Соревнования будут проходить в течение месяца в СДЮШОР № 2. Затем соперничество начнут любители мини-футбола.



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В Бресте состоялась областная XI спартакиада ветеранов физической культуры и спорта.



Сборная команда Пинска выступала в соревнованиях по настольному теннису, бильярду, дартсу и шахматам. Завоевано три медали. Первое место в настольном теннисе занял Александр Галушко, «бронза» досталась Григорию Шпитальникову. В бильярде тройку призеров замкнул Владимир Соболь. Победитель теннисного турнира А.Галушко включен в состав сборной ветеранов Брестчины для участия в международной спартакиаде.



Константин МИХАЙЛОВ