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Достижения пинских спортсменов
08.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Приказом министра спорта и туризма Республики Беларусь воспитанникам городского клуба каратэ-до «Эдельвейс», выполнившим требования Единой спортивной классификации, присвоены спортивные звания:
«Мастер спорта Республики Беларусь международного класса по каратэ» - Александру Кургану, «Мастер спорта Республики Беларусь по каратэ» - Дэвиду Нгуену и Глебу Сачковскому.
Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Шарко, Дмитрия Грачева, Валерия Татарчука и Александра Лебедя с достижением новых успехов в соревновательной и воспитательной деятельности.
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Начало лета в спортивной жизни города связано с организацией активного досуга пинчан, в первую очередь, отправившихся на каникулы школьников.
Запланировано проведение нескольких спартакиад и оздоровительно-развлекательных программ по месту жительства на базе спортплощадок микрорайонов, а также первенств по пляжному волейболу и футболу.
Летние лагеря при спортивных школах посетят 1244 мальчиков и девочек.
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Программу городской спартакиады трудовых коллективов продолжает первенство по волейболу.
Соревнования будут проходить в течение месяца в СДЮШОР № 2. Затем соперничество начнут любители мини-футбола.
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В Бресте состоялась областная XI спартакиада ветеранов физической культуры и спорта.
Сборная команда Пинска выступала в соревнованиях по настольному теннису, бильярду, дартсу и шахматам. Завоевано три медали. Первое место в настольном теннисе занял Александр Галушко, «бронза» досталась Григорию Шпитальникову. В бильярде тройку призеров замкнул Владимир Соболь. Победитель теннисного турнира А.Галушко включен в состав сборной ветеранов Брестчины для участия в международной спартакиаде.
Константин МИХАЙЛОВ
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Приказом министра спорта и туризма Республики Беларусь воспитанникам городского клуба каратэ-до «Эдельвейс», выполнившим требования Единой спортивной...
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