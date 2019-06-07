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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине субботы

08.06.2019 16:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине субботы
Фото из открытых источников

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине субботы Дожди, грозы и до 31 градуса жары прогнозируют синоптики в Беларуси 9 июня

Сегодня в период до 22.00 в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

В Минске грозы, местами ливни, шквалистый ветер и град прогнозируются в период с 15.00 до 22.00. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

 
Теги: Минск
 
 
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