|
Завод «Штадлер» показал новые поезда минского метро
Источник материала: KYKY>
В марте мы изнутри
Посетителей провели в сварочный и покрасочный цеха, сборочный цех и цех запуска. Беларусы увидели двухэтажные поезда KISS для Венгрии и Азербайджана и одноэтажные поезда FLIRT для Норвегии. Во время экскурсии гендиректор предприятия Филипп Бруннер заявил, что сумма общих инвестиций в 2019 году составит около 14 миллионов евро. Разумеется, беларусам представили первые поезда для третьей линии метро в Минске. Посмотрите, как это было:
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте мы изнутри показывали поезда «Штадлер», которые запустят на новой линии минского метро. В начале апреля их даже «тестировали»: наблюдавшие беларусы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)