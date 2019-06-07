﻿ Завод «Штадлер» показал новые поезда минского метро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завод «Штадлер» показал новые поезда минского метро

08.06.2019 14:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В марте мы изнутри показывали поезда «Штадлер», которые запустят на новой линии минского метро. В начале апреля их даже «тестировали»: наблюдавшие беларусы впечатлялись тем, что во время его движения не было слышно колес (совсем). Сегодня, 8 июня, беларуско-швейцарская компания устроила день открытых дверей на заводе в Фаниполе. Гостям продемонстрировали, как собираются новые поезда, пишет TUT.by.

Посетителей провели в сварочный и покрасочный цеха, сборочный цех и цех запуска. Беларусы увидели двухэтажные поезда KISS для Венгрии и Азербайджана и одноэтажные поезда FLIRT для Норвегии. Во время экскурсии гендиректор предприятия Филипп Бруннер заявил, что сумма общих инвестиций в 2019 году составит около 14 миллионов евро. Разумеется, беларусам представили первые поезда для третьей линии метро в Минске. Посмотрите, как это было:

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В марте мы изнутри показывали поезда «Штадлер», которые запустят на новой линии минского метро. В начале апреля их даже «тестировали»: наблюдавшие беларусы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Аста ла віста, бэйбі!»: первый сеанс культового «Терминатора» показали в кинотеатре «Космос»в белорусской озвучке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика