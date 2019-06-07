Завод «Штадлер» показал новые поезда минского метро

Источник материала: KYKY

В марте мы изнутри показывали поезда «Штадлер», которые запустят на новой линии минского метро. В начале апреля их даже « тестировали »: наблюдавшие беларусы впечатлялись тем, что во время его движения не было слышно колес (совсем). Сегодня, 8 июня, беларуско-швейцарская компания устроила день открытых дверей на заводе в Фаниполе. Гостям продемонстрировали, как собираются новые поезда, пишет TUT.by.

Посетителей провели в сварочный и покрасочный цеха, сборочный цех и цех запуска. Беларусы увидели двухэтажные поезда KISS для Венгрии и Азербайджана и одноэтажные поезда FLIRT для Норвегии. Во время экскурсии гендиректор предприятия Филипп Бруннер заявил, что сумма общих инвестиций в 2019 году составит около 14 миллионов евро. Разумеется, беларусам представили первые поезда для третьей линии метро в Минске. Посмотрите, как это было:

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by.