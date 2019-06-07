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Владимир Кравцов: Люди небезразличны к проблемам общества и это гарантия того, что мы решим их вместе

08.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Кравцов: Люди небезразличны к проблемам общества и это гарантия того, что мы решим их вместе

Об этом сообщил журналистам председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов в ходе прямой телефонной линии с жителями Гродненщины.

 Традиционно люди задают вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня они отчасти специфические, связанные с жаркой погодой. Увеличился расход воды и есть районы, где возникает ее дефицит. К примеру, с такой проблемой столкнулись жители Коробчиц. Это частный сектор и огороды есть у многих, расход воды значительно возрос. Этот населенный пункт возле Гродно растет, развивается и застраивается. Там были вопрсоы с наличием инженерных сетей. Но постепенно они решаются.  Заканчивается сооружение всех водопроводных сетей. Чтобы таких  проблем не возникало в будущем, в перспективе мы рассчитываем закольцевать водопроводные сети этого населенного пункта с городскими, чтобы в такие напряженные периоды воды было в достатке. Проектно-сметная документация уже есть, –отметил Владимир Кравцов. 
 
Владимир Кравцов: Люди небезразличны к проблемам общества и это гарантия того, что мы решим их вместе
 
Он также обратил внимание на то, что в Год малой родины жители области поднимают различные экологические, природоохранные вопросы. Причем не просто озвучивают проблемы, а сами высказывают желание помочь и пути их решения. Подобный диалог и сотрудничество жителей и органов власти многократно поднимает эффективность работы на местах. 
 
– Люди не безразличны к таким проблемам, просят помощи, поддержки. Причем и сами готовы принять участие в работах, например, по очистке и обустройству рек, водоемов, родников. К примеру, был звонок из Свислочского района. Позвонившие готовы поучаствовать в обустройстве небольшого водоема, чтобы и самим было приятно отдыхать, и приезжим туристам. Это положительная тенденция и определенная гарантия того, что мы справимся с этими проблемами вместе с населением. 
 
К слову, на прямую линию обращаются жители региона не только с, так сказать, личными проблемами. Людей интересует темы, общие и важные для поколений. 
 
Владимир Кравцов: Люди небезразличны к проблемам общества и это гарантия того, что мы решим их вместе
 
 Много вопросов поступает и по сохранению историко-культурного наследия. Мы зафиксировали рост таких обращений и на прямые телефонные линии, в том числе и к моим заместителям, а также в районные исполнительные комитеты. Больше и письменных обращений по этой теме. Люди интересуются, как ведутся работы. Преобладает не просто критика, что что-то не делается, а вносятся хорошие конструктивные предложения, на которые мы обращаем внимание. Это помогает в той масштабной работе, которая проводится в области по сохранению нашей культуры, традиций, объектов, которые дошли до наших времен, – подчеркнул председатель облисполкома. 
 
Владимир Кравцов: Люди небезразличны к проблемам общества и это гарантия того, что мы решим их вместе
 
По его словам, для финансирования таких проектов предусмотрены различные источники. И это не только бюджетные средства. 
 

 Есть  международные программы, в которых мы активно участвуем. Недавно встречались с руководством Подлясского воеводства, с которым мы реализуем целый ряд трансграничных проектов по международной программе Европейского Союза. Есть и республиканские программы, и в Фонде поддержки Президента средства предусмотрены на объекты культуры, истории. Главное – активно работать и умело использовать финансы, – считает Владимир Кравцов.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ и из архива
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщил журналистам председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов в ходе прямой телефонной линии с жителями Гродненщины....
 
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