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В Малоритском районе пьяный мотоциклист «заработал» 7 протоколов и 2 уголовные статьи

08.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Настоящая погоня за пьяным мотоциклистом развернулась 2 июня в деревне Олтуш.

В Малоритском районе пьяный мотоциклист «заработал» 7 протоколов и 2 уголовные статьи

Мотоцикл нарушителя. Вероятней всего он будет конфискован

Сотрудники отделения ГАИ Малоритского РОВД на улице Новой пытались остановить мотоциклиста на «ИЖ Планета 2», но мужчина «дал по газам». После нескольких километров погони, в том числе и по полевым дорогам, он сам себя загнал в тупик и, бросив мотоцикл, попробовал всё же скрыться. Бег с препятствиями — через забор и канаву, закончился через несколько минут, когда пьяного беглеца настиг госавтоинспектор.

В Малоритском районе пьяный мотоциклист «заработал» 7 протоколов и 2 уголовные статьи

Как сообщил газете «Голас часу» и. о. начальника отделения ГАИ Малоритского РОВД Юрий Гайдучик, мотоциклистом оказался житель деревни Никольское, который весной 2018 года был уже осужден за повторное на протяжении года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 317/1 УК Республики Беларусь).

Всего на нарушителя составлено 7 протоколов. Кроме этого рассматривается вопрос об возбуждении в отношении него уголовных дел по части 2 статьи 317/1 (повторное совершение преступления) и, учитывая непогашенную судимость, по статье 417 «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» УК Республики Беларусь.

 
 
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  Настоящая погоня за пьяным мотоциклистом развернулась 2 июня в деревне Олтуш. Мотоцикл нарушителя. Вероятней всего он будет конфискован Сотрудники отделения...
 
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