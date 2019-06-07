Какой воздух над «Дипризом»: сделаны замеры после пожара

Источник материала: Виртуальный Брест

После возгорания, которое произошло 6 июня на складе барановичского предприятия, специалисты исследовали качество воздуха над «Дипризом».





Пожар на "Дипризе", фото прислано читателем.

Сотрудники отдела Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии сделали замеры. Специалисты проверили концентрацию оксида углерода и сажи в зоне жилой застройки, прилегающей к территории предприятия, говорится на сайте зонального центра.

Инструментальные замеры показали, что превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Напомним, пожар начался после 20 часов 6 июня. Возгорание произошло в складе готовой продукции предприятия ООО «Диприз». Горело одноэтажное кирпичное здание 1980 года постройки. Огонь уничтожил крышу на площади 3000 квадратных метров, продукцию, повредил здание.