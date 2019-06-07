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Какой воздух над «Дипризом»: сделаны замеры после пожара
08.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После возгорания, которое произошло 6 июня на складе барановичского предприятия, специалисты исследовали качество воздуха над «Дипризом».
Пожар на "Дипризе", фото прислано читателем.
Сотрудники отдела Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии сделали замеры. Специалисты проверили концентрацию оксида углерода и сажи в зоне жилой застройки, прилегающей к территории предприятия, говорится
Инструментальные замеры показали, что превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Напомним,
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После возгорания, которое произошло 6 июня на складе барановичского предприятия, специалисты исследовали качество воздуха над «Дипризом». Пожар на "Дипризе",...
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