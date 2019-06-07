Чествование выпускников-медалистов учреждений образования Московского района

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году в Московском районе г. Бреста из 1588 юношей и девушек, получающих аттестат об общем среднем образовании, 90 окончили школу с золотой и 4 с серебряной медалями.





По традиции в канун выпускного вечера состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам лицея, гимназий и школ района. Кроме этого, наградами и подарками отмечены выпускники, ярко проявившие себя в спорте и общественной жизни, победители заключительного этапа республиканских олимпиад по учебным предметам, а также педагоги, подготовившие победителей олимпиад.





После митинга и возложения цветов к памятнику в парке воинов-интернационалистов колонна выпускников под звуки духового оркестра в сопровождении мажореток торжественно прошла к главной площади Московского района у здания администрации.





В этот день талантливую молодежь приветствовали председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук , глава администрации Московского района г. Бреста Вячеслав Васильевич Дашкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Михайлович Дашко, депутаты Брестского областного Совета депутатов, другие почетные гости из числа руководителей предприятий и общественных организаций.