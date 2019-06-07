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Чествование выпускников-медалистов учреждений образования Московского района
08.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В этом году в Московском районе г. Бреста из 1588 юношей и девушек, получающих аттестат об общем среднем образовании, 90 окончили школу с золотой и 4 с серебряной медалями.
По традиции в канун выпускного вечера состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам лицея, гимназий и школ района. Кроме этого, наградами и подарками отмечены выпускники, ярко проявившие себя в спорте и общественной жизни, победители заключительного этапа республиканских олимпиад по учебным предметам, а также педагоги, подготовившие победителей олимпиад.
После митинга и возложения цветов к памятнику в парке воинов-интернационалистов колонна выпускников под звуки духового оркестра в сопровождении мажореток торжественно прошла к главной площади Московского района у здания администрации.
В этот день талантливую молодежь приветствовали председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович
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В этом году в Московском районе г. Бреста из 1588 юношей и девушек, получающих аттестат об общем среднем образовании, 90 окончили школу с золотой и 4 с серебряной...
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