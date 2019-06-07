Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Ожидается, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание, на котором журналисту будет избрана мера пресечения.





Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.





Полиция, кроме того, долгое время отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.



