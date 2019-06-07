ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

08.06.2019 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ожидается, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание, на котором журналисту будет избрана мера пресечения.

Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.

Полиция, кроме того, долгое время отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.


 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья УК предусматривает наказание в виде...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский и российский политологи поспорили по поводу Лукашенко в Брюсселе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика