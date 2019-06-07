﻿ Польский и российский политологи поспорили по поводу Лукашенко в Брюсселе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польский и российский политологи поспорили по поводу Лукашенко в Брюсселе

08.06.2019 16:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Выгодная инвестиция или политическая угроза?

Польский и российский политологи поспорили по поводу Лукашенко в Брюсселе
Новая версия главы белорусского МИД Владимира Макея о том, почему Лукашенко не поехал в мае в Брюссель, спровоцировало активное обсуждение. Экспертам показалось странным объяснение отсутствия президента санкциями, ранее введенными Западом, пишет gazetaby.com

А ждал ли ЕС вообще Лукашенко на майском саммите и что там думают по поводу его неприезда? Примечательно, что во время дискуссии в Минске на конференции «Беларусь и регион» даже эксперты из разных стран не сошлись во мнении, надо ли было ехать белорусскому лидеру в Брюссель?

— В банковской сфере есть понятие «не совсем хорошая кредитная история», которое применимо и к политике, — отметил эксперт Центра восточных исследований (Варшава) Камиль Клысинский. — И надо понимать, что если нет этой хорошей кредитной истории, то ты должен постараться ее заработать. Приезд Александра Лукашенко на торжественные мероприятия, связанных с десятилетием «Восточного партнерства», мог бы быть хорошей инвестицией в эту кредитную историю.

По словам польского эксперта, на Западе все же ожидали, что Александр Лукашенко воспользуется этим предложением:

— Особенно с учетом непростых отношений с Россией, в непростых экономических и финансовых условиях его приезд мог бы создать хороший информационный и символический повод, чтобы эти отношения с Западом сдвинулись с мертвой точки, в которой они сейчас находятся.

Даже первоначальная версия отсутствия Лукашенко, озвученная Макеем, польскому политологу кажется странной.

— Было сказано, что нет договора, который мог бы Александр Григорьевич подписать во время своего визита в Брюссель. Иными словами, нету стульев для президента. Но чтобы все сдвинулось и появились реальные документы, сначала нужно что-то сделать, — поясняет Камиль Клысинский. — Конечно, мы не ждем, что завтра на пресс-конференции в Минске Александр Григорьевич или министр Макей скажут: «Да, мы завтра интегрируемся в Евросоюз, и это наше будущее с политической и военной точки зрения». Но Западу должно быть понятно, что Минск заинтересован развивать отношения.

Между тем российский политолог Александр Сытин считает, что приезд Александр Лукашенко на саммит в Брюссель может нести серьезную угрозу для Беларуси.

— То, что предложил польский коллега с точки зрения инвестиций, надо делать очень осторожно, — считает он. — Потому что сразу же поднимется вой Москвы: мол, Беларусь уходит из Союзного государства, вместо того, чтобы интегрироваться с Россией. Вообще, что касается дрейфа в сторону Запада, я бы посоветовал не делать резких шагов и не начинать с политики. А такие демонстративные политические шаги несут для Беларуси больше издержек.


Со своей стороны, польский эксперт отметил, что ни для кого на Западе не секрет, что Беларусь находится в очень тесных взаимоотношениях с Россией и не ожидает чего-то фантастического. К тому же есть и другие способы продемонстрировать эти шаги. Но ими Минск тоже пока не пытается воспользоваться.

— Например, ввести мораторий на смертную казнь. Мне кажется, белорусские власти недооценивают значение этого пункта в переговорах с Западом. Это было бы хорошее капиталовложение именно в имидж Беларуси, — считает Камиль Клысинский. — Еще один пункт — это нахождение компромисса между Литвой и Беларусью по поводу БелАЭС. Вопрос только в том, насколько Минск готов идти на какие-то компромиссы, чтобы инвестировать в отношения с Западом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы знакомы с чатингом? В Минске прошел чемпионат по скоростному чатингу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика