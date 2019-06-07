Вы знакомы с чатингом? В Минске прошел чемпионат по скоростному чатингу

пишет "Наша Нива". Девушке достался главный приз — iPhone XR 64GB. В конце вечера белорусский блогер Влад Бумага провел фан-встречу с гостями мероприятия,"Наша Нива".









Соревнования на сцене Dandy Land проходили в трех поколениях: Z — 6-12 лет, Y — 13-17 лет, X — 18-26 лет. Победителем в Z стала Екатерина Гурина, а победителем в Y — Богдан Петровский. Самой быстрой в поколении X и во всем турнире стала Юлия Хлуд.