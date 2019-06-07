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Вы знакомы с чатингом? В Минске прошел чемпионат по скоростному чатингу

08.06.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошел чемпионат по скоростному чатингу lemon champ. Победительницей признали 18-летнюю Юлию Хлуд — она набрала 300 символов в Telegram за 56 секунд.

 Девушке достался главный приз — iPhone XR 64GB. В конце вечера белорусский блогер Влад Бумага провел фан-встречу с гостями мероприятия, пишет "Наша Нива".


Соревнования на сцене Dandy Land проходили в трех поколениях: Z — 6-12 лет, Y — 13-17 лет, X — 18-26 лет. Победителем в Z стала Екатерина Гурина, а победителем в Y — Богдан Петровский. Самой быстрой в поколении X и во всем турнире стала Юлия Хлуд.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел чемпионат по скоростному чатингу lemon champ. Победительницей признали 18-летнюю Юлию Хлуд — она набрала 300 символов в Telegram за 56 секунд.
 
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