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Почему в Светлогорске не закроют “вонючий завод”? Потому что комбинат "не имеет разрешений на выбросы в атмосферный воздух"

08.06.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлогорский ЦКК полтора года работает в режиме “пробного пуска”, а методика измерения выбросов ядовитого газа в атмосферу до сих пор не утверждена.

Почему в Светлогорске не закроют “вонючий завод”? Потому что комбинат "не имеет разрешений на выбросы в атмосферный воздух"
В Гомеле приостановлена работа модернизированной линии по выпуску виниловых обоев на ОАО «ЦБК-Консалт» (в филиале «Гомельобои»). Причину назвал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык: превышение нормативов по выбросам в атмосферный воздух вредных веществ.

А вот жителям Светлогорска и окрестностей повезло куда меньше: китайский завод беленой целлюлозы полтора года работает в режиме пробного пуска, и при этом… не выделяет вонючий газ – меркаптан.

«ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат получено комплексное природоохранное разрешение от 28.11.2017 года №16, выданное областным комитетом как с учетом действующего производства, так и с учетом строящегося объекта «Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы… В настоящее время Светлогорский ЦКК осуществляет свою деятельность на основании КПР и не имеет отдельных разрешений на выбросы в атмосферный воздух, на специальное водопользование и захоронение отходов». Такой ответ дал председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды А.Сущевич на запрос «Экодома».


Беларуская праўда
 

Нет разрешения на выбросы в воздух загрязняющих веществ – нет и самих выбросов?

 - В Светлогорске ситуация гораздо хуже. На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате не утверждены нормы выбросов в атмосферный воздух, не утверждена допустимая концентрация загрязняющих веществ: просто не утверждены методики измерения. Для концерна «Беллесбумпром» и Светлогорского ЦКК очень выгодная ситуация, потому что могут творить, что хотят. Хотя нам обещали, что в январе 2019 года будет подписана методика измерения меркаптана – до сих пор она не подписана. Похоже, что государственные органы (санэпидстанция, Минприроды, концерн) действуют скоординированно с целью затянуть утверждение методики, – сообщил Беларускай праўдзе Анатолий Змитрович, руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы.

 - Светлогорский ЦКК не может выйти на полную мощность, а значит, выбросы будут постоянными, как в прогреваемом моторе, – то на Якимову Слободу, то на Светлогорск, в зависимости от розы ветров. Похоже, администрация завода подала заявку на его пуск без учета выброса меркаптана. Ей надо давать либо Нобелевскую премию (если изобрели новый способ варки целлюлозы – без выбросов меркаптана), или надо наказывать за обман, – подчеркнул активист.

Впрочем, тайну смрадных запахов раскрыла уже бывшая первый заместитель министра окружающей среды Ия Малкина, которая сообщила инициативной группе, что «согласно проектной документации по объекту, которая ранее прошла государственную экологическую экспертизу, все смрадные запахи» (метилмеркаптан и другие) должны были обезвреживаться без осуществления выбросов в атмосферу. В связи с этим проектом не были определены объемы выбросов метилмеркаптана и других подобных загрязняющих веществ, а также не планировалось осуществление аналитического контроля этих выбросов».

Светлогорский завод сульфатной беленой целлюлозы планируют запустить в эксплуатацию в августе – сентябре 2019 года. Об этом 6 марта на встрече с инициативной группой граждан, протестующих против “вонючего завода”, сообщил председатель концерна “Беллесбумпром” Юрий Назаров. Руководитель инициативной группы граждан Анатолий Змитрович сомневается в успехе безнадежного дела.

Главной проблемой, которую создает завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске Гомельской области (построен китайской компанией China CAMC Engineering Co., LTD) для населения и экологии региона, – выброс вонючих газов, прежде всего бесцветного ядовитого газа –  меркаптана.

Именно по этой причине запуск завода откладывали минимум три раза (по утвержденному плану строительства завод должны были запустить еще в 2015 году). Последний раз, в ноябре 2018 года, обещания властей запустить Светлогорский завод беленой целлюлозы в сентябре на 75% мощности провалились. Китайцы покинули предприятие, «прихватив» с собой пульт управления предприятием.



 
Теги: Гомель
 
 
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Светлогорский ЦКК полтора года работает в режиме “пробного пуска”, а методика измерения выбросов ядовитого газа в атмосферу до сих пор не утверждена.
 
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