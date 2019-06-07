ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Художник Алесь Пушкин решил проверить художественное сообщество на «вшивость»

08.06.2019 15:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

И зовет исскуствоведов и арт-критиков на свой суд. Алесь Пушкин возмущен, что художественная общественность не отреагировала на его задержание.


Фото: SVABODA.ORG

Таким образом он решил проверить художественное сообщество на «вшивость».

6 июня Алесь Пушкин вышел к магазину «Евроопт» в центре Крупок с плакатами Achtung Russia! и Bloodymir! с изображениями Путина, плакатами Stop russian agression on Europe («Остановите российскую агрессию в Европе»), Russia - war! ( «Россия - война»), «Беларусь в NATO» и флагом Североатлантического альянса, сообщает «Радыё Свабода».

Художника задержали во время перформанса. Пушкин отказался идти сам, и тогда милиционеры затащили его в служебный автомобиль силой. Только на следующий день художника вывели из участка.

Алесь Пушкин возмущен, что художественная общественность не отреагировала на его задержание.
 «Прошу искусствоведов и арт-критиков приехать в понедельник и выступить в суде с классификацией этого дела как перфоманса - вида современного искусства, а не как пикета. Заодно проверим на "вшивость" арт-сообщество и Союз художников! Пожалуйста, потому что мне кланяться не приходится. Заявление от ПЕН-центра - единственная реакция творческих объединений! ПЕН-центр написал, а художники - нет! ».

Суд состоится в суде Крупского района (Крупки, улица Зайцева, 15) 10 июня в 14.30. Художника обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ч.1. Ст. 23:34 административного кодекса РБ).


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И зовет исскуствоведов и арт-критиков на свой суд. Алесь Пушкин возмущен, что художественная общественность не отреагировала на его задержание.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика