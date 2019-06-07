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Сергей Мосур и Татьяна Тибец обменялись кольцами в Дендропарке – Фото
08.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Дендропарке обменивались кольцами и клялись в любви и верности — здесь, под сенью деревьев, прошла торжественная регистрация брака Сергея Мосура и Татьяны Тибец.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Дендропарке обменивались кольцами и клялись в любви и верности — здесь, под сенью деревьев, прошла торжественная регистрация брака Сергея Мосура и...
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