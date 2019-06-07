Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности – ливни, ветер, град

Источник материала: Интерфакс

Белгидромет предупреждает об опасности – во второй половине дня субботы в Беларуси ожидаются ливни, сопровождающиеся сильным ветром и градом.

«Сегодня, 8 июня (суббота), в период с 14.30 до 22 часов ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град», - проинформировали синоптики.

По Минску в период с 15 до 20 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град, сообщили в Белгидромете .

Там отметили, что в предстоящее воскресенье в отдельных районах республики ожидаются грозы, при грозах – усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В середине дня местами по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.