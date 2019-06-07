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Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

08.06.2019 17:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предварительный отбор для участия в ней прошли 80 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Это уже традиционное мероприятие. В 2019 году оно приурочено к 75-летию освобождения Беларуси. Лучше всех с непростыми заданиями справились борисовская команда «Патриот» и могилевская «Наследники».

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Ева Милищенко, участница соревнований:
Тренировки проходят у нас каждый день – строевая подготовка, тренировка на полосе препятствий.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Алексей Тицкий, заместитель начальника центра по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы 72 объединенного учебного центра:
С радостью дети приезжают к нам. Один из интересных элементов – они обязательно должны на республиканской «Зарничке» переночевать, почувствовать, в каких условиях проживает солдат, посмотреть на солдат, которые несут дневальную службу.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Ребята не только ощутили азарт побед, но и познакомились с военными буднями. Особый интерес вызвала экскурсия по армейскому учебному центру.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Люди в материале: Ева Милищенко, Алексей Тицкий
 
 
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Новости Беларуси. Предварительный отбор для участия в ней прошли 80 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиционное мероприятие. В...
 
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