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Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предварительный отбор для участия в ней прошли 80 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже традиционное мероприятие. В 2019 году оно приурочено к 75-летию освобождения Беларуси. Лучше всех с непростыми заданиями справились борисовская команда «Патриот» и могилевская «Наследники».
Ева Милищенко, участница соревнований:
Алексей Тицкий, заместитель начальника центра по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы 72 объединенного учебного центра:
Ребята не только ощутили азарт побед, но и познакомились с военными буднями. Особый интерес вызвала экскурсия по армейскому учебному центру.
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Новости Беларуси. Предварительный отбор для участия в ней прошли 80 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиционное мероприятие. В...
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