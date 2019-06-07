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Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт

08.06.2019 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Видео, которое объединяет все стихии. Если самые яркие дни лета еще впереди – то самые жаркие, уже, похоже, наступили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт

То ли в поисках прохлады, то ли ради спортивного интереса гребной канал в Заславле выбрал для заплыва пес, который так и останется безымянным. Поначалу он взял курс в длину дорожки, но более 2,5 километров по водной глади оказались ему не по хвосту. В итоге и без того рекорд: от берега до берега канала – 130 метров.

Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт

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Новости Беларуси. Видео, которое объединяет все стихии. Если самые яркие дни лета еще впереди – то самые жаркие, уже, похоже, наступили, сообщили в программе Новости...
 
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