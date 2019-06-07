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«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более полутысячи новобранцев пограничной службы 8 июня произнесли слова присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественному ритуалу предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки.
Илья Морозов, курсант внештатного учебного пункта:
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
После присяги родители новобранцев смогли пообщаться с командованием части и узнать все об особенностях и перспективах службы молодых пограничников. Уже 10 июня юноши направятся на дальнейшую подготовку в учебные пункты, а оттуда прямиком в подразделения Госпогранкомитета.
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«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения
Новости Беларуси. Более полутысячи новобранцев пограничной службы 8 июня произнесли слова присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественному...
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