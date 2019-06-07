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«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения

08.06.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более полутысячи новобранцев пограничной службы 8 июня произнесли слова присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения

Торжественному ритуалу предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки.

«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения

Илья Морозов, курсант внештатного учебного пункта:
Для меня самым важным событием сегодня была военная присяга, которую я торжественно принял. Эти две недели, которые были до присяги, были очень сложными, интересными. Очень много интересных вещей узнал. Захотелось выйти на рубеж границы, на саму заставу, послужить. Понять, что такое настоящая служба.

«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Те знания, которые получены на гражданке – водители, электромеханики, монтеры, инженеры – мы полностью трансформируем в свою пограничную службу, укрепляем спецификой. И они достойно применяют их на наших границах.

«Захотелось выйти на заставу, послужить»: 8 июня присягу принесли более 500 пограничников нового поколения

После присяги родители новобранцев смогли пообщаться с командованием части и узнать все об особенностях и перспективах службы молодых пограничников. Уже 10 июня юноши направятся на дальнейшую подготовку в учебные пункты, а оттуда прямиком в подразделения Госпогранкомитета.

Люди в материале: Илья Морозов, Анатолий Лаппо
 
 
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Новости Беларуси. Более полутысячи новобранцев пограничной службы 8 июня произнесли слова присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественному...
 
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