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Учёные назвали причину старения человека
Источник материала: СТВ
Новости США. Учёные из Университета Майами в ходе изучения причин старения пришли к выводу, что после «среднего возраста» у человека выключаются программы, ответственные за поддержание долгой жизни.
Как
Один из учёных предполагает, что человеческий геном не рассчитан на поддержание жизни организма после 50 лет. Тем не менее люди живут гораздо дольше, поэтому и запускается процесс старения.
Некоторое время назад исследователи обнаружили белковые регуляторы долголетия. Однако не только они влияют на старение человека. Предполагается, что с продолжительностью жизни человека связана некодирующая ДНК, которая редко встречается у низших организмов.
Это исследование подтверждает предположение других учёных, которые считают, что старение организма происходит не само по себе, а вызывается определённой генетической программой. В настоящее время исследователи ищут способ «перекодировать» эту программу, чтобы замедлить или вовсе отключить процесс старения.
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Новости США. Учёные из Университета Майами в ходе изучения причин старения пришли к выводу, что после «среднего возраста» у человека выключаются программы,...
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