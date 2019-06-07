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«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

08.06.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернулся праздник в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День России в Минске: что можно посмотреть бесплатно и куда обязательно стоит сходить

В Верхнем городе в эти минуты проходят соревнования среди силачей и гимнастов. Поблизости открылся древний город мастеров – здесь можно своими руками изготовить памятный подарок или на себе примерить национальные костюмы татаро-башкирской, чувашской и дагестанской диаспор.

«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

На площадке у городской ратуши предлагают попробовать кавказский шашлык, тульский пряник и охладиться хлебным квасом.

«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

Нам очень все нравится. Круто. Особенно по вечерам концерты нравятся.

«Нам очень всё нравится. Круто»: в Минске проходит День многонациональной России

Большой гала-концерт также стартовал на площадке у Дворца спорта. Здесь зажигают коллективы из разных областей России. Точку в выступлении поставит народная артистка Лариса Долина.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День многонациональной России. Сразу на двух площадках 8 июня развернулся праздник в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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