Децл получил музыкальную премию посмертно

Источник материала: СТВ

Новости России. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа.

Приз получил отец Децла – Александр Толмацкий. Мужчина поблагодарил за награду и за память о творчестве рэпера. На своей странице в Instagram Александр опубликовал фотографию награды.

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Фото: instagram.com/alexandertolmatskiy

Напомним, Кирилл Толмацкий ушёл из жизни в 35 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.