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Децл получил музыкальную премию посмертно
Источник материала: СТВ
Новости России. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа.
Приз получил отец Децла – Александр Толмацкий. Мужчина поблагодарил за награду и за память о творчестве рэпера. На своей странице в Instagram Александр опубликовал фотографию награды.
Напомним, Кирилл Толмацкий ушёл из жизни в 35 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
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Новости России. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа. Приз получил отец Децла – Александр Толмацкий....
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