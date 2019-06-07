ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Децл получил музыкальную премию посмертно

08.06.2019 16:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа.  

Приз получил отец Децла – Александр Толмацкий. Мужчина поблагодарил за награду и за память о творчестве рэпера. На своей странице в Instagram Александр опубликовал фотографию награды.  

«Прости, из меня вышел не очень друг». Тимати посвятил Децлу песню  

Децл получил музыкальную премию посмертно
Фото: instagram.com/alexandertolmatskiy  

Напомним, Кирилл Толмацкий ушёл из жизни в 35 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.  

По словам матери Децла, в последние несколько месяцев Толмацкий подвергал себя перегрузкам (здесь подробнее).  

Люди в материале: Децл, Кирилл Толмацкий, Александр Толмацкий
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа.   Приз получил отец Децла – Александр Толмацкий....
 
Новости дня
Новости разные
 
Литве до 2022 года придется найти 105 тысяч наемных работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика