Всё, что нужно знать о деле задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Источник материала: KYKY

Вчера мы писали , как в Москве задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, которого считают один из лучших журналистов России. При нем якобы обнаружили сверток с психотропами. Издание утверждает, что вещества подбросили: Голунов известен своими расследованиями коррупции в московской мэрии. Сегодня, 8 июня, Никулинский суд Москвы изберет меры пресечения Ивану. По информации «Медузы» рассказываем, как развиваются события.

Что произошло

Ивана арестовали на московском Цветном бульваре днем 6 июня, когда тот шел на встречу. В участок его привезли не позднее, чем через час. На просьбу предоставить адвоката Голунову отказали и приступили к принудительному обыску. В рюкзаке нашли пять шариков с мефедроном. На допросе Иван сообщил, что сотрудники полиции ударили журналиста во время освидетельствования, но ГУВД Москвы попыталось это опровергнуть. Пощже Ивана госпитализировали: медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, гематому затылочной части головы, подозрение закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ребра.

Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай рассказывает о состоянии журналиста. По сообщению МВД, Голунова отправили в больницу на обследование. pic.twitter.com/sfWBQb1T7n — bbcrussian (@bbcrussian) 8 июня 2019 г.

О произошедшем с журналистом «Медузы» узнали лишь спустя 12 часов: ему запрещали пользоваться мобильным телефоном. Только после этого к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Ивану предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, но не дали предоставить биологические образцы для экспертизы, которая могла бы его оправдать. Это предусматривает тюремный срок от десяти до 20 лет.

Интересно, что на официальном сайте ГУ МВД по Москве опубликовали новость, в которой пояснили, что сведения об избиении журналиста при задержании – недостоверны. Там уточнили, что квартиру подозреваемого Ивана обыскали и наткнулись на свертки с порошкообразным веществом. Силовики прикрепили к заметке девять фотографий из дома Голунова, но только одна из них соответствует действительности. Остальные восемь сделали в другом месте.

Голунов утверждает, что психотропы ему подбросили полицейские, той же позиции придерживается его издание. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главред Иван Колпаков выступили с заявлением: «Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. <…> Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами».

Как поддерживают Ивана

По всей России второй день подряд проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного Ивана. Акции идут в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске, Краснодаре, Владивостоке и других городах. Пикеты в центре Москвы, около здания городского управления МВД, не прекращались всю ночь.