Лучшим выпускникам Борисовщины вручили золотые и серебряные медали

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Торжественная церемония состоялась в большом зале здания райисполкома.

К слову,на первом месте по количеству медалистов-Лошницкая гимназия(9 выпускников).На одного человека уступила гимназия 1,а вот в гимназии 3 шесть одиннадцатиклассников закончили учебу с медалью.

Золотые и серебряные медали,сертификаты на получение денежного вознаграждения выпускникам вручали заместитель председателя Борисовского райисполкома А.Ф.Копикова и председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В.Навицкий. А депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П.Красовская вручила свидетельство специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов двум выпускникам гимназии 1-Евгению Дедкову и Александру Мамекину(они стали победителями республиканской олимпиады по физике).

Знаком признательности для родителей выпускников стали Благодарственные письма,которые им лично вручила начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю.Савенок.

Сегодня вечером в учреждениях образования пройдут выпускные вечера.

Екатерина Воробьева