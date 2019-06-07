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Лучшим выпускникам Борисовщины вручили золотые и серебряные медали

08.06.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Торжественная церемония состоялась в большом зале здания райисполкома.
К слову,на первом месте по количеству медалистов-Лошницкая гимназия(9 выпускников).На одного человека уступила гимназия 1,а вот в гимназии 3 шесть одиннадцатиклассников закончили учебу с медалью.
Золотые и серебряные медали,сертификаты на получение денежного вознаграждения выпускникам вручали заместитель председателя Борисовского райисполкома А.Ф.Копикова и председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В.Навицкий. А депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П.Красовская вручила свидетельство специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов двум выпускникам гимназии 1-Евгению Дедкову и Александру Мамекину(они стали победителями республиканской олимпиады по физике).
Знаком признательности для родителей выпускников стали Благодарственные письма,которые им лично вручила начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю.Савенок.
Сегодня вечером в учреждениях образования пройдут выпускные вечера.

Екатерина Воробьева

 
 
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48 золотых и 4 серебряных медали-такое количество наград было вручено сегодня выпускникам лицея,гимназий и школ района.
 
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