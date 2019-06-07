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Приватизация всех госбанков откладывается на неопределенный срок?

08.06.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инвесторы согласны на покупку казенных банков только с большими скидками. Чиновники категорически отвергают такие подходы.

В итоге сделки проваливаются. За последние недели пришло много новостей с приватизационного фронта. В середине мая стало известно, что правительство не завершило переговоры по участию в капитале Белинвестбанка с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а начало их с Евразийским банком развития. К концу прошлого месяца непонятная ситуация вокруг Белинвестбанка немного прояснилась. У властей Беларуси и ЕБРР оказались радикально разными оценки капитала Белинвеста, пишет banki24.by


 Если ЕБРР посчитал стоимость капитала Белинвестбанка эквивалентной 251 млн BYN, то в нашем правительстве хотели за 100% акций госбанка аж 680,3 млн BYN! Интересно, что по национальным стандартам отчетности капитал Белинвестбанка на 1 января 2019 года (дата оценки властей) был равен 503,6 млн BYN, а на 1 апреля — 542,2 млн BYN. По международным стандартам отчетности капитал Белинвестбанка на 1 января был эквивалентен 502,2 млн BYN. При этом по МСФО Белинвестбанк имел 228,4 млн BYN индивидуально обесцененных кредитов и прочих активов. Также по внутреннему рейтингу Белинвеста активы на 36,3 млн BYN относились к заемщикам с оценкой «дефолт». Если верить отчету за 2018 год, то Белинвестбанк не укладывался в оптимальные отраслевые значения по части аналитических коэффициентов достаточности капитала и качества активов.



Напомним, ЕБРР претендовал на покупку до 25% акций Белинвестбанка. Затем оставшиеся акции госбанка планировалось продать стратегическому инвестору. Похоже, что инвесторов, согласных на условия властей, не нашел и Банк Дабрабыт (бывший Банк Москва-Минск). Мероприятия по выходу Нацбанка Беларуси из состава акционеров Банка Дабрабыт были прописаны в матрице к кредиту ЕФСР. Сейчас продажа контрольного пакета пока еще официально планируется в срок до 1 января 2020 года.  

Как и в случае с Белинвестбанком, предприватизационную поддержку Дабрабыту оказывал ЕБРР. В апреле посол Беларуси в Турции Андрей Савиных сообщал, что тамошний Зираат Банк вел переговоры с Банком Дабрабыт по поводу покупки акций последнего. В марте председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд находился с визитом в Китае. Тогда посольство Беларуси в КНР рассказало, что визит происходил «в рамках комплексной работы по поиску стратегического инвестора». В апреле с той же целью в Китае находился глава Белинвестбанка Андрей Бриштелев. Видимо, многочисленные встречи и переговоры с потенциальными инвесторами в Банк Дабрабыт не привели к тому результату, на который надеялись власти Беларуси. Иначе бы Лихогруд не заявил, что его банк — это «высокорентабельное финансовое учреждение и нет смысла в каких-то дисконтах». По словам Игоря Лихогруда, поступавшие предложения о покупке акций Банка Дабрабыт предусматривали дисконт к капиталу. На 1 января 2019 года капитал Дабрабыта был равен 126,4 млн BYN. 


Также Лихогруд коснулся сроков продажи контрольного пакета в Банке Дабрабыт. Теперь рубеж 2019—2020 гг. не является временным рубиконом. Лихогруд сообщил, что в банке сразу отсекают «спекулятивные предложения, когда хотят купить дешевле, а затем через короткий промежуток времени продать дороже». По смыслу это очень напоминает риторику президента о продаже любых госактивов. Конечное решение по всем крупным сделкам принимает лично глава государства. Поэтому не исключено, что это вольный пересказ именно президентской позиции. Довольно долго нет новой информации о продаже госпакета в Приорбанке. Сначала продажа акций предполагалась в первом квартале 2019 года, а затем сдвинулась на второй квартал.

 В результате Госкомимущество консолидировало 6,31% акций Приорбанка, но о точной дате продажи ничего определенного не слышно. В апреле Госкомимущество оценило госпакет в 17 млн EUR. На начало второго квартала это соответствовало цене капитала Приорбанке без премии либо дисконта (670,1 млн BYN за 100% акций). Но по сей день изменений в структуре собственников банка не случилось. На пакет акций Приорбанка претендовал все тот же ЕБРР. В мае Нацбанк должен был наведаться с проверкой в Банк Дабрабыт, в июне — в Приорбанк. Возможно, в связи с этим выплывут подробности о «замороженных» сделках с акциями этих банков. Попытки продажи акций остальных госбанков закончились неудачно. Эпопея с реализацией миноритарного пакета Беларусбанка (25%) длилась с весны 2016-го по лето 2017-го. Однако в декабре 2017 года продажу акций отложили как минимум на 2020 год. 



Причины чиновники не пояснили. Примерно то же случилось с пакетом акций Белагропромбанка. В конце 2016 года аграрный банк выкупил у местных властей 12,6% собственных акций, которые впоследствии планировалось с выгодой продать стороннему инвестору. Но в 2017 году что-то пошло не так и акции вернулись в лоно государства. В свое время на активы Паритетбанка претендовал бизнесмен Виктор Прокопеня. Однако довольно быстро Прокопеня отказался от этой затеи и банк перекочевал от Нацбанка к Управлению делами президента, а потом — к Госкомимуществу. В общем, при отсутствии инвестиций госбанки по-прежнему остаются слабым звеном банковской системы Беларуси. Эта группа банков генерирует основные риски в системе и крайне уязвима к новому кризису.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Инвесторы согласны на покупку казенных банков только с большими скидками. Чиновники категорически отвергают такие подходы.
 
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