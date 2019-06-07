"Радио Свобода": начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова, участвовал в фабрикации уголовных дел и "крышевал" наркоторговцев

Андрей Щиров

сотрудники которого 6 июня задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков , полковник полиции Андрей Щиров ранее попадал в поле зрения "Радио Свобода" в связи с фабрикацией уголовных дел. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы,, полковник полиции Андрей Щиров ранее попадал в поле зрения "Радио Свобода" в связи с фабрикацией уголовных дел.





Предпринимательница Ульяна Хмелева, много лет сотрудничавшая с таджикскими и российскими спецслужбами, в марте рассказывала изданию, что принимала участие в оперативной работе по слежке за самим Щировым, который якобы вместе с коллегой привез в Москву 170 кг героина, был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля, но так и не стал фигурантом уголовного дела.





По словам Хмелевой, с Щировым ее познакомили в 2003 году, когда он работал заместителем начальника оперативно-розыскной части (ОРЧ-3) ОБОП ЗАО Москвы. Предпринимательница утверждает, что в ходе трех встреч с полицейским передала ему в общей сложности 240 тысяч долларов по просьбе бывшего сотрудника таджикских спецслужб и наркобарона Бахтиёра Худоёрова, за которым ее приставили "присматривать". Деньги якобы предназначались Щирову за "крышу" при транспортировке героина.





newsru.com . Позже при расшифровке телефонных переговоров таджикских наркоторговцев стало понятно, что сотрудники ОБОП ЗАО не только "крышуют" дилеров, но и развозят героин по точкам в Москве и области. В распоряжении "Радио Свобода" оказались протоколы допросов Хмелевой, где она рассказывает о спецоперации по задержанию крупной партии героина в ночь на 30 марта 2004 года, пишет





Хмелева якобы сняла на камеру, как Щиров и еще один сотрудник полиции Александр Кузин перегружают мешки с наркотиком из МАЗа в ВАЗ 2110 на Горьковском шоссе на границе Владимирской и Московской областей. 30 марта автомобиль со 170 кг героина был задержан в Жулебино. Ни одного уголовного дела на правоохранителей не завели, зато в мае 2004 года его завели на саму Хмелеву, дома у которой тоже якобы обнаружили наркотики. Она отсидела 14 месяцев в колонии, а теперь подозревает за собой слежку и опасается за свою жизнь.





Как стало известно, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова врачи скорой помощи направили на обследование в больницу.

Врач скорой помощи, который осмотрел российского журналиста, диагностировал у него сотрясение головного мозга, гематому и подозрение на перелом ребер.

Ранее Голунов сообщал, что его избили после задержания, ударили по голове и протащили по полу. Один из полицейских надавил ему ногой на грудь.

Журналист Медузы Иван Голунов был задержан 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики были найдены при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив Медузы сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».