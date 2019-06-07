Утром - интеграция, вечером - кредиты. Глава российского Минфина связал кредиты для Беларуси с интеграцией





Об этом заявил журналистам глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума. По мнению министра, пока что не стоит принимать решения по поводу компенсации.





"Позиция, которую мы высказали Беларуси: нам необходимо принимать комплексные решения, которые касались бы видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений", — отметил Силуанов.





пишет kommersant.ru При этом российский министр говорит, что Москва "не ставит каких-то условий и предложений", что Минск должен сделать для получения компенсации,kommersant.ru





Накануне президент России Владимир Путин заявил, что речи об объединении России и Беларуси "нет и быть не может".



