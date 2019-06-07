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С 9 июня в Беларуси подешевеют некоторые виды автомобильного топлива
Источник материала: Tut.by
С 9 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
С 9 июня розничные цены на некоторые виды моторного топлива уменьшатся на 1 копейку. Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 руб. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.
Как пояснили в «Белнефтехиме», решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».
Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».
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Как пояснили в «Белнефтехиме», решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в...
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