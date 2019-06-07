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С 9 июня в Беларуси подешевеют некоторые виды автомобильного топлива

08.06.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: Skitterphoto, pixabay.com

С 9 июня розничные цены на некоторые виды моторного топлива уменьшатся на 1 копейку. Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 руб. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.

Как пояснили в «Белнефтехиме», решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 июня: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» отметили, что концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

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Как пояснили в «Белнефтехиме», решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в...
 
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