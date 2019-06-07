Беларусь и Россия определяют новый этап союзного сотрудничества – Семашко

Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве, заявил посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко.

"Непросто идет процесс. Но мы сегодня констатируем, что должны выйти на новой этап", - сказал Семашко, выступая на Дне многонациональной России в субботу в Минске.

Посла цитирует госагентство «БелТА» .

Семашко отметил, что в декабре этого года Беларусь и Россия будут праздновать 20-летие Союзного государства. По его словам, пройден достаточно большой путь, и сейчас наступил принципиальный момент - подведения итогов двух десятилетий совместного сотрудничества и определения путей продвижения в СГ. Эта задача решается на уровне правительств, послов совместно с Посткомом, добавил дипломат.

Он подчеркнул важность таких праздников, как День многонациональной России, который проходит сегодня в Минске, и напомнил, что впереди белорусов и россиян ждет знаменательная дата - 75-летие Великой Победы.

В свою очередь посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство города за возможность провести в Минске День многонациональной России. Он выразил надежду, что белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.

День многонациональной России организован на территории Верхнего города и на сцене у Дворца спорта.