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Беларусь и Россия определяют новый этап союзного сотрудничества – Семашко

08.06.2019 16:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве, заявил посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко.

"Непросто идет процесс. Но мы сегодня констатируем, что должны выйти на новой этап", - сказал Семашко, выступая на Дне многонациональной России в субботу в Минске.

Посла цитирует госагентство «БелТА».

Семашко отметил, что в декабре этого года Беларусь и Россия будут праздновать 20-летие Союзного государства. По его словам, пройден достаточно большой путь, и сейчас наступил принципиальный момент - подведения итогов двух десятилетий совместного сотрудничества и определения путей продвижения в СГ. Эта задача решается на уровне правительств, послов совместно с Посткомом, добавил дипломат.

Он подчеркнул важность таких праздников, как День многонациональной России, который проходит сегодня в Минске, и напомнил, что впереди белорусов и россиян ждет знаменательная дата - 75-летие Великой Победы.

В свою очередь посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство города за возможность провести в Минске День многонациональной России. Он выразил надежду, что белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.

День многонациональной России организован на территории Верхнего города и на сцене у Дворца спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве, заявил посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам...
 
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