Белорусская юниорка Анастасия Зименкова стала чемпионкой Европы по борьбе

Белоруска Анастасия Зименкова стала чемпионкой Европы в категории до 72 кг на юниорском турнире по трем видам борьбы, который проходит в испанском Понтеведре, пишет БЕЛТА . В финальном поединке наша спортсменка одержала победу над румынкой Марией Ниту.

Еще одна белоруска Мария Гулида (57 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Ранее среди белорусских представителей греко-римского стиля на третью ступень пьедестала почета также поднимались Эльдар Гасанов (67 кг), Никита Казаков (77 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг). Белорусская спортсменка Кристина Сазыкина (59 кг) завоевала золотую медаль, Ксения Дзибук (76 кг) – «серебро».

Состязания продолжатся поединками в вольной борьбе. Завершится юниорский континентальный форум 9 июня.