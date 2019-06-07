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Белорусская юниорка Анастасия Зименкова стала чемпионкой Европы по борьбе

08.06.2019 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская юниорка Анастасия Зименкова стала чемпионкой Европы по борьбе
Фото из открытых источников

Белоруска Анастасия Зименкова стала чемпионкой Европы в категории до 72 кг на юниорском турнире по трем видам борьбы, который проходит в испанском Понтеведре, пишет БЕЛТА. В финальном поединке наша спортсменка одержала победу над румынкой Марией Ниту.

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Еще одна белоруска Мария Гулида (57 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Ранее среди белорусских представителей греко-римского стиля на третью ступень пьедестала почета также поднимались Эльдар Гасанов (67 кг), Никита Казаков (77 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг). Белорусская спортсменка Кристина Сазыкина (59 кг) завоевала золотую медаль, Ксения Дзибук (76 кг) – «серебро».

Состязания продолжатся поединками в вольной борьбе. Завершится юниорский континентальный форум 9 июня.

 
 
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Белорусская спортсменка Анастасия Зименкова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по трем видам борьбы, который проходит в Испании.
 
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