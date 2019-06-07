ООО «ПАССАТ» отметил своё 25-летие. (+ВИДЕО)

Поздравил коллектив с праздником управляющий ООО «Пассат» Игорь Прохоренко: – Я рад приветствовать вас в этот значимый торжественный момент, приуроченный к 25-летию создания компании «Пассат». Двадцать пять лет для предприятия – это опыт, мудрость, профессионализм. С уверенностью могу сказать, что коллектив «Пассат» встречает серебряный юбилей, достигнув самых высоких производственных показателей. О чем говорят более ста введенных в эксплуатацию объектов промышленного и гражданского значения. Спасибо коллективу за вклад в предприятие, за терпение и ум, за то, что у нас есть самое дорогое –это вы, наши люди. Я поздравляю весь коллектив с праздником. Желаю благополучия и добра, – отметил в своей речи Игорь Прохоренко. А после – вручил почетные грамоты лучшим работникам предприятия.

Поздравили работников ООО «Пассат» председатель Солигорского райисполкома Олек Поскробко и председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева:



– Хочу сказать слова благодарности за тот двадцатипятилетний труд и вклад в развитие Солигорщины. А самое главное, это то, что мы с вами сделали для людей. Для наших солигорчан, которые стали частью коллектива. И гордятся тем, что они «Пассат». Уверен, что и в будущем ваш трудовой коллектив, как и всегда будет держать марку. И когда заходит речь о солигорской компании «Пассат», это означает знак качества. За это спасибо. Уверен, с завершением Петриковского горно-обогатительного комбината, ваше имя будет звучать еще чаще. И все контракты будут вашими. Коллективу – мира, добра, а главное – крепкого здоровья вам, вашим семьям, – отметил Олег Поскробко.



– С юбилеем! Многие из вас помнят, как зарождалось это предприятие с малого, – отметила Алла Калеева. – И как выросло в большой холдинг, который выполняет сложные и ответственные задачи. И название предприятия переводится, как «Ветер, способствующий движению». Во времена парусного флота этот ветер был основополагающим для построения маршрута. И сегодня я хочу пожелать вам, чтобы ветер «Пассат» наполнял ваши паруса. И путь был построен только к благополучию и процветанию предприятия.



С праздником!

