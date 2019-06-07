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Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал
08.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
8 мая в на центральной площади в Слуцке прошёл традиционный выпускной бал. Из школ района в этом году выпустились 1451 человек, в том числе 611 одиннадцатиклассников.
Вскоре после торжественного представления школ, номера выпускников и награждения медалистов начался ливень, и мероприятие пришлось закончить заранее. Мы постарались запечатлеть тех, кто сегодня вступает во взрослую и самостоятельную жизнь.
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