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Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

08.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

8 мая в на центральной площади в Слуцке прошёл традиционный выпускной бал. Из школ района в этом году выпустились 1451 человек, в том числе 611 одиннадцатиклассников.

Вскоре после торжественного представления школ, номера выпускников и награждения медалистов начался ливень, и мероприятие пришлось закончить заранее. Мы постарались запечатлеть тех, кто сегодня вступает во взрослую и самостоятельную жизнь.

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал

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