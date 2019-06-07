﻿ Собор Святого Семейства в Барселоне достроят спустя 137 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собор Святого Семейства в Барселоне достроят спустя 137 лет

08.06.2019 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мэрия Барселоны выдала разрешение на строительство собора Святого Семейства (Саграда-Фамилия). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте храма.

Алексей Даничев / РИА Новости

«Мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которая позволит... продолжать строительство проекта Антонио Гауди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что успешному разрешению проблемы с лицензией на проведение строительства способствовала «совместная работа мэрии Барселоны и храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет».

«Теперь это свершилось: спустя 137 лет у храма Святого Семейства есть необходимая лицензия на строительство», — отмечается в релизе.

В октябре 2018 года сообщалось, что из-за отсутствия лицензии храм обязали выплатить штраф в размере 36 миллионов евро в течение следующих десяти лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры Барселоны. Ежегодный бюджет собора — 80 миллионов евро, 50 миллионов из них составляют расходы на строительство.

Собор Святого Семейства — один из самых известных проектов архитектора Антонио Гауди. По замыслу создателей, он строится на частные пожертвования с 1882 года. Его строительство должно быть завершено в 2026 году — в год столетия смерти Гауди.


 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэрия Барселоны выдала разрешение на строительство собора Святого Семейства (Саграда-Фамилия). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте храма.
 
Новости дня
Новости разные
 
Это не к добру? Дизель и АИ-95 подешевеют на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика