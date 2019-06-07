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Это не к добру? Дизель и АИ-95 подешевеют на 1 копейку
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 9 июня уменьшаются розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива.
Розничные цены на АЗС на некоторые виды моторного топлива с 9 июня уменьшаются на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 снизится на 1 копейку и составит 1,68 рубля. Цена АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется,
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В Беларуси с 9 июня уменьшаются розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива.
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