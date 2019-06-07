Это не к добру? Дизель и АИ-95 подешевеют на 1 копейку

Розничные цены на АЗС на некоторые виды моторного топлива с 9 июня уменьшаются на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 снизится на 1 копейку и составит 1,68 рубля. Цена АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется,НН.