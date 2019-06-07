“Справедливый мир” ушел в “русский мир”

Из 130 делегатов съезда за Калякина проголосовали 79 делегатов, за его оппонентов Алексея Елисеева – 40, за Игоря Макарова 12.





Сергей Калякин объяснил призывы выйти из состава “союзного государства” “воздействием информационной войны, которую ведут с Россией, с одной стороны, западные страны, с другой – белорусские власти”.





«Мы должны активно этому противодействовать, используя все возможные инструменты. Во-первых, необходимо разоблачать различные домыслы и фальсификации о том, что реализация Договора о создании Союзного государства угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь. В-вторых, показывать на конкретных примерах и фактах какую пользу приносит народу Беларуси реальная интеграция в рамках Союза Беларуси и России и участие нашей страны в Евразийском экономическом Союзе. В-третьих, подчеркивать твердую позицию нашей партии, что только в условиях народовластия и социалистических общественных взаимоотношений, возможно, достичь важнейших целей интеграции», - заявил Калякин.













Первый секретарь ЦК БПЛ Сергей Калякин сформулировал позицию партии, которую можно характеризовать как уход в “русский мир”. Поддержка “союзного государства”, углубление которой затеял Кремль, и которое расценивается как попытка мягкой инкорпорации Беларуси, может повлечь трагические последствия для самой партии.





Сергей Калякин выступил против «ликвидации конституционного равноправия белорусского и русского языков»: «Партия "Справедливый мир" всегда считала, что государство должно создавать благоприятные условия для развития белорусской культуры и ее неотъемлемой части - белорусского языка. Однако мы против насильственного его насаждения и ликвидации существующего равноправия двух государственных языков».

“Справедливый мир” поставил перед собой “грандиозную задачу” – “разворота Беларуси на социалистический путь развития”. Реализация этой целей не будет простой, и во многом будеит зависеть от того, “насколько мы сумеем быть убедительными и привлекательными для простых людей”.









“Справедливый мир” планирует “полнокровно участвовать” в предстоящих эелекторальных кампаниях – выдвигать своих представителей в избиркомы и кандидатами в депутаты. Хотя, по признанию Калякина, условия проведения электоральных кампаний пройдут по старому сценарию.









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