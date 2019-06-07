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Маска не возьмут на работу в «Роскосмос»
Источник материала: Партизан
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС.
Дмитрий Рогозин
Сергей Гунеев / РИА Новости
На вопрос журналиста о том, стоит ли пригласить Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил отрицательно, уточнив, что «нужно своих поднять».
Глава «Роскосмоса» также заявил, что не против встретиться с основателем SpaceX,
В то же время он отметил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. «Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?» — пояснил руководитель российской государственной корпорации.
В марте сообщалось, что Маск поблагодарил Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon. «Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС.
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