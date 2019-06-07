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Маска не возьмут на работу в «Роскосмос»

08.06.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС.

Дмитрий Рогозин
Сергей Гунеев / РИА Новости

На вопрос журналиста о том, стоит ли пригласить Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил отрицательно, уточнив, что «нужно своих поднять».

Глава «Роскосмоса» также заявил, что не против встретиться с основателем SpaceX, пишет Лента.ру. «Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю», — сказал Рогозин.

В то же время он отметил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. «Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?» — пояснил руководитель российской государственной корпорации.

В марте сообщалось, что Маск поблагодарил Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon. «Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter.


 
 
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС.
 
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