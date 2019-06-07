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Парламент Молдовы назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

08.06.2019 19:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Парламент Молдовы назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.

Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).

Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.

Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.

 
 
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Парламент Молдовы назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны. Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал...
 
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