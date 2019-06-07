|
Парламент Молдовы назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду
Источник материала: Интерфакс
Парламент Молдовы назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.
Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).
Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.
Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Молдовы назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны. Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)